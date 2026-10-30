Libby Monias

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Libby Monias, of Pikesville, passed away on October 20, at the age of 91. She is survived by her dear children, Helen (Daniel) Feuermann, Jonathan (Jacquelyn Sterling) Monias, Daniel (Lynn) Monias, and Anna Monias (Gordon Hyman); and loving grandchildren, Rachel Monias (Matthew Finley), Ben Monias (Emily McHale), Yoel (Nitzan) Feuermann, Avner (Lotem) Feuermann, Dina Feuermann, Dulayne Sterling (Tom Southerland), and Logan (Jerzie) Sterling; and cherished great-grandchildren, Yannai and Dafna Feuermann, Ella, Arbel, and Gaya Feuermann, and Conrad and Jethro Southerland. She was predeceased by her beloved husband, Michael Monias; brother, Raphael Rotman; and parents, Jacob and Vera Rotman.

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