Bolton Street Book Fair By Andrew Guckes - November 4, 2026 0 Share FacebookXPinterestWhatsAppLinkedinReddItEmailTumblrMixPrint Last week, Bolton Street Synagogue members were busy preparing for the Grandparents Book Fair. (Courtesy of Bolton Street Synagogue) Related Posts Chanukah on Bolton StreetAt Bolton Street Synagogue, Chanukah was a highlight! The Bolton Street Dreidel Crew stands here… Bolton Street Synagogue celebrates 36 years in operationOn June 10, Bolton Street Synagogue held a service to commemorate its 36th anniversary. As… Bolton Street Synagogue in IsraelBolton Street Synagogue Director of Education Cory Hermann led song at a Kabbalat Shabbat service…