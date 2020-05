May 7, 2020

Paul Henderson: Photographs from the Civil Rights Era - 10:00 AM - 7:00 PM

Current Voices: Uprising + 5, Part 2: Media - 7:00 PM - 9:00 PM

McDaniel College Jazz Night - 7:00 PM - 9:00 PM

May 8, 2020

Paul Henderson: Photographs from the Civil Rights Era - 10:00 AM - 7:00 PM

McDaniel College Band Concert - 7:00 PM - 9:00 PM