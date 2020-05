On March 10, Dr. Robert Goren of Baltimore at age 91. Survived by children Cindy (Stuart) Littman, Andrea (Douglas) Farbman, Howard (Stacy) Goren, and Diana (Michael) Marmelstein; grandchildren Robyn Littman (David Faranda), Jackie Littman (Joe McCord), Adam Farbman (Jessi Taff), Brian Farbman, Brooke Goren, Kevin Goren, Abby Marmelstein, and Natalie Marmelstein; and great-granddaughter Miriam Faranda.

Contributions may be sent to Susan G. Komen for the Cure, 200 East Joppa Road, Suite 407, Towson, MD 21286.

Similar Posts: