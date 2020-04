On Feb. 15, Leon Wurmser of Towson at age 89. He is survived by children Daniel Wurmser (Mimi Trumbach), David (Meyrav) Wurmser, and Yoram Wurmser (Nina Sonenberg); silblings Peter, Esther, and Werner Wurmser; and grandchildren Michelle and Matthew Wurmser, Tidhar Wurmser, and Serena, Sylvie, and Charlotte Wurmser. He was predeceased by his wife Zdenka Wurmser (née Koudelova); sibling Ruth Wurmser; and parents Lilly and Alfred Wurmser.

Similar Posts: