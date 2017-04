On April 17, 2017, Stanislaw Ziemecki; beloved husband of Julia Ziemecki; devoted father of Jan Ziemecki; dear step-father of Jakub Zejmis; devoted brother of Elzbieta Rakowska; adored son of the late Anna Ziemecka and Stanislaw Ziemecki; loving grandfather of Natalia Ziemecki, Jan Ziemecki, Jr., Angela Ziemecki, Sonya Zejmis, Andrew Zejmis and Peter Zejmis. Services at SOL LEVINSON & BROS., INC., 8900 Reisterstown Road, at Mount Wilson Lane on Sunday, April 23, at 12 pm. Interment Baltimore Hebrew Cemetery, Berrymans Lane. Please omit flowers.